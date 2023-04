Gică Hagi, pregătit de duelul cu CSU Craiova: „Încercăm să câștigăm, să luăm cele trei puncte!”

Farul Constanța va primi vizita celor de la CSU Craiova sâmbătă, 8 aprilie, de la ora 20:30. Gică Hagi, managerul tehnic al „Marinarilor”, a vorbit înaintea confruntării cu oltenii.

Mai exact, „Regele” vrea cu orice preț să obțină victoria. Iată ce a spus.

„Încercăm să câștigăm, să luăm cele trei puncte!”

„Avem un meci acasă, singurul obiectiv este de a încerca să câștigăm, să luăm cele trei puncte. Adversarul gândește la fel, are nevoie de victorie pentru a intra în luptă. O echipă foarte bună, cu lot echilibrat, jucători foarte buni, trebuie să facem un meci foarte bun. Trebuie să facem un meci bun pe ambele faze, așa cum am făcut-o la ultimul meci acasă. Băluță este absent încă o săptămână sau două. Popescu este pe drumul cel bun cu recuperarea. Nicholas Popescu nu este în lot, are o mică problemă.

(N.r. Despre derby-ul CFR Cluj – FCSB) Când ești pe primul loc, nu trebuie să te intereseze ce fac alții. Când ești jos, te gândești la cei de sus, să faci calcule, dar când ești pe primul loc, singurul calcul e să câștigi meciul. Depindem doar de noi dacă la finalul campionatului vom fi pe primul loc. Avem și jucătorii de experiență, Alibec, Larie, Artean, avem și jucători tineri, care sunt foarte valoroși. Jucătorul cu experiență duce presiunea de a câștiga meciurile”, a declarat Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.