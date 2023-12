Gică Hagi s-a săturat și vrea ”să schimbe antrenorul” de la Farul: ”Lucrurile nu mai pot merge așa”

După ce în sezonul trecut a fost campioana României, în această ediție a SuperLigii, Farul nu se mai regăsește.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul din runda 19, Gică Hagi a făcut un anunț surprinzător.

”Regele” a dezvăluit că e gata să se dea la o parte și să lase un alt antrenor să pregătească prima echipă a Farului. Hagi își dorește ca echipa pe care o patronează să aibă un buget mult mai mare, iar pentru a face acest lucru posibil s-a arătat dispus să renunțe la un procent din acțiunile deținute.

”Constanța, Dobrogea, trebuie să devină o prioritate importantă. Farul trebuie să devină echipa tuturor, trebuie să fie un exemplu, cum trebuie să fie organizat un club. Trebuie să aibă un buget foarte mare. Foarte mare! Farul trebuie să aibă un antrenor care e plătit, nu care e patron. De la anul, trebuie să aibă un alt antrenor care va fi plătit și care nu e patron. Lucrurile trebuie să se schimbe.

Drumul ăsta nu cred că e un drum care să fie bun. Cred că rămâneți cu toții surprinși, dar ăsta e adevărul. Cu siguranță că eu, personal, o să reflectez. Dacă v-am zis-o public, voi face lucrul acesta. Lucrurile nu mai pot merge în continuare așa. Lucrurile trebuie să meargă în progres, în dezvoltare. Bugetul unei echipe, pentru a fi printre cele mai bune din România, nu poți să lucrezi cu deficit de buget. Nu poți să n-ai bani de transferuri și celelalte să aibă, și dacă stă Hagi pe bancă ce ușor e și mergem să câștigăm.

Au fost doi ani, am dus, am făcut lucruri bune, mai puțin bune, am vorbit. Voi păstra 10%, nu vreau mai mult. O spun public ca s-o înțeleagă toată lumea.

Nu plec din club, rămân cu 10%, dar trebuie să vină oameni cu bani, care vor și cred că Farul e un club foarte bine organizat. Orașul, comunitatea, trebuie să înțeleagă că echipa asta aduce spectacol în oraș, face reclamă orașului și trebuie să fie la nivel de top!”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.