Gică Hagi, show după victoria de acasă cu HJK Helsinki: „Nu pot să fac ca titirezul!”

Farul Constanța a primit vizita finlandezilor de la HJK Helsinki. Campioana României s-a impus cu 2-1.

Gică Hagi s-a declarat nemulțumit de apărarea sa după meci. Iată ce a ținut să scoată în evidență.

„Nu pot să fac ca titirezul!”

„Trebuie să fii mai agresiv și mai al dracu. Echipa a arătat caracter. Când ne ducem cu apărarea în spate 40 de metri, scuzați-mă, pai atunci… Ce faci, tată? Se rupe totul! E un gol la mijloc, eu cred c-aș fi desenat daca jucam pe greșeli din astea.

Trebuie să fii compact în defensivă, e prima regulă, abecedarul. Ce s-a întâmplat în prima repriză, incredibil! Echipa era lungă, nu se găseau jucătorii. Ei, în loc să fie agresivi, rămân în spate. Și apoi ne face inima cum ne face la toți.

Trebuie să fii scurt, compact, agresiv. După ce am făcut asta, am câștigat 100 de mingi. Asta e Farul! Am sufocat echipe adverse în jumătatea adversă din primul minut până în ultimul și am luat campionatul.

Nu pot să fac ca titirezul, să le spun de fiecare dată același lucru. Dar asta e, sunt momente și momente, fericirea e mare, dar sunt conștient că ne așteaptă un meci foarte greu acolo”, a spus Gică Hagi, după victoria cu HJK Helsinki.