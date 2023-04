Gică Hagi și-a găsit urmașul chiar la echipa sa: „Este Hagi al nostru, numărul 1!” – Pe cine a lăudat „Regele”!

Farul Constanța se află pe primul loc, la o distanță confortabilă față de locul 2, CFR Cluj, și locul 3, FCSB.

Gică Hagi a ținut să laude unul dintre elevii săi. Mai exact, „Regele” a declarat că Denis Alibec este urmașul său în plan fotbalistic.

„Este Hagi al nostru, numărul 1!”

„Este păcat, la cît talent a avut, la ce echipe putea să joace. Nu a făcut-o pentru că nu a găsit antrenorii care să îl iubească. Una dintre calitățile pe care trebuie să le aibă antrenorul de fotbal este să iubească jucătorul, să îi arate că îl iubește. Iar jucătorul trebuie să fie responsabil față de antrenor și colegi. Exact așa este Alibec. Am câștigat un jucător mare, care e cu noi, pe teren. E un jucător care are apucături de număr 10 în careu și chiar în afara. El e periculos tot timpul, își dorește foarte mult mingea. E fundamental să ai jucători d-ăștia care vor mingea, se duc după minge. Asta are Alibec acum, iubește mingea, fotbalul. Este Hagi al nostru, numărul 1, face diferența”, a delcarat Gică Hagi, pentru Fanatik