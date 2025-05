Gică Hagi trage un nou semnal de alarmă: „Farul este al Constanţei şi toţi trebuie să vină lângă echipă”

Managerul tehnic şi principalul acţionar al Farului, Gheorghe Hagi, a transmis, vineri, într-o conferinţă de presă, mesajul că echipa are nevoie de susţinerea întregului oraş pentru a se dezvolta la un nivel foarte mare, aşa cum toţi suporterii îşi doresc.

Bugetul echipei trebuie să crească

“Echipa a demonstrat acum doi ani că se poate face performanţă la nivel înalt, dar pentru continuitate trebuie o organizare foarte bună, toţi oamenii puternici de afaceri să vină lângă echipă. Începând cu numărul 1, Portul Constanţa, care trebuie să vină lângă echipă, aşa cum se întâmplă la toate echipele porturare din lume: Feyenoord, Liverpool, Hamburg, etc. Tot businessul din Constanţa nu poate fi indiferent de echipă, de un lucru social, care dacă dispare…aţi văzut în pandemie cum a fost. Sportul şi educaţia dezvoltă viitorul şi sunt foarte importante pentru societatea românească”, a spus Hagi.

El a subliniat că bugetul echipei trebuie să crească. “În zona noastră am demonstrat cu toţii, clubul, cei care au venit în Piaţa Ovidiu. Dar nu se poate numai o dată. Din păcate noi, în România, am regresat, toate cluburile din ţară. Echipele de afară s-au dezvoltat, au ajuns la un buget de 1 miliard de euro, iar noi am rămas la 10 milioane. Iar apoi vorbim la televizor să ne batem cu cei mari. Trebuie reflectat acolo sus, în Piaţa Victoriei, pentru că sportul este o obligaţie naţională. Iar aici, la Constanţa, trebuie ca pe toţi să îi intereseze ce face Farul. Farul are acum branduri mondiale, Rivaldo, Hagi, Popescu, Marica, dar nu are bani. Noi am făcut minuni acum 2 ani, un lucru pe care Constanţa îl aştepta de 100 de ani”.

Hagi a precizat că trebuie construit viitorul Farului. “Toţi suntem Farul, aşa am zis, că pe toţi trebuie să ne intereseze, să susţinem, nu doar să comentăm. Am făcut fericiţi suporterii din Constanţa, iar acea zi din Piaţa Ovidiu a fost pentru mine o zi minunată, care trebuie să ne mişte pe toţi. De acolo trebuie să construim viitorul clubului Farului. De atunci, doar Murfatlarul a venit lângă noi şi Celco care e mai demult. Trebuie însă să vină multe firme ca să ducem Farul la nivelul cel mai mare, altfel nu se poate. Eu am făcut ce trebuie pentru sportul românesc, de asta sunt sigur. De aceea am fost emoţionat şi la lansarea cărţii şi când am primit acea medalie. Eu sunt împlinit, dar nu e vorba despre mine ci despre toţi copiii care trebuie să aibă un viitor cât mai bun. Succesul trebuie să îi motiveze, lupta externă, nu doar ce facem pe plan intern. Pentru a reuşi trebuie investit, ca în orice business. O părticică mică am contribuit şi eu la Campionatul European. Generaţia ’97, ’98, ’99, aceea înseamnă miezul echipei naţionale de acum…cei care s-au calificat la turneele finale la toate categoriile”

”Munca în infrastructură trebuie făcută cel mai mult. Acum cei din Europa vin să ne viziteze pe noi la Academie. Noi am investit în viitor (Timp Tineri Talentaţi). Dacă vrem noi, cei din Constanţa, Dobrogea, să ne batem cu cei mai buni? Avem nevoie de bani de achiziţii, să putem cumpăra, acesta este singurul lucru care ne lipseşte. În rest, avem tot ce ne trebuie: avem 28 de trofee la Academie, 63 de jucători promovaţi în Liga 1, care joacă la toate echipele din Liga 1. Trebuie să privim mereu înainte, aşa cum spun şi suporterii: Înainte”, a adăugat tehnicianul.