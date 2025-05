Gică Hagi ”tună și fulgeră” după victoria cu Gloria Buzău: ”N-am ştiut ce schimbări trebuie să fac… Aş fi vrut să-i schimb pe toţi!”

Farul Constanţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, Gloria Buzău, într-un meci din etapa a şaptea din play-out-ul Superligii.

Drept urmare, Gloria Buzău este prima echipă retrogradată din sezonul actual, aceasta fiind a patra înfrângere consecutivă.

Gruparea de la malul mării a înscris primul gol al partidei, în minutul 13, prin Narek Grigoryan. Oaspeţii au primit penalti în minutul 33, după un henţ al lui Gustavo Marins, dar portarul Buzbuchi a reușit să apere execuţia lui Işfan, în minutul 35.

Alibec a ratat în minutul 39, în timp ce Grigoryan a trimis el pe lângă poartă în minutul 50.

Gică Hagi a oferit o primă reacție la finalul partidei și s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi.

”Să alerge adversarul mai mult decât de tine… Inexplicabil pentru mine! Bine că am luat cele 3 puncte. Au fost ca apa. Dar trei puncte nemeritate. Cred că am avut un şut pe poartă şi am dat un gol. Restul, mingi pierdute. Nici trei pase n-am legat. Static nu se poate juca fotbal. Trebuie să fii dinamic, să ai putere… ceea ce nouă ne-a lipsit. Mai sunt două meciuri şi, după aceea, vom vedea. Să vedem unde plecăm, cu cine plecăm.

Lunar, am câte 6-8 accidentaţi. Ce fac? Aduc copii de 16, 18 ani pentru aceste meciuri cu mare presiune?

A fost primul meci în care n-am ştiut ce schimbări trebuie să fac… Aş fi vrut să-i schimb pe toţi… Toată echipa trebuia schimbată! M-am întors spre asistent şi i-am zis: Dă-mi o idee, că nu ştiu ce să fac. Joc previzibil, lent… Mi-a fost foarte greu şi va fi greu în continuare, pentru că mai avem două meciuri din play-out. Bine că am luat cele trei puncte. Pentru mine e dur. Mi-a fost foarte greu. Trebuie să producem rezultate”, a declarat Gheorghe Hagi.

Farul ocupă locul 2 în clasament, cu 30 de puncte acumulate, iar Gloria este pe ultima poziție, cu 16 puncte.