Gică Hagi, vehement după remiza cu U Cluj! Ce a spus despre gafa colosală a lui Aioani: „O greșeală copilărească!”

Farul Constanța a bifat doar o remiză cu U Cluj. Cele două au terminat meciul de sâmbătă seară la egalitate (1-1).

Gică Hagi a reacționat după meci. Iată ce a spus „Regele” despre prestația elevilor săi, dar și despre gafa portarului Aioani.

„O greșeală copilărească!”

„Am controlat jocul de la cap la coadă. Foarte săraci în jumătatea adversă, mai ales în ultimii 30 de metri, în rest am condus jocul, ne-am impus. Am controlat ritmul și intensitatea jocului, cu toate că am făcut și greșeli. Din păcate, am stat în ultima pasă, șutul, centrarea, cum a fost și golul. O pasă bună și restul… Multe situații, puțină calitate.

Ce să blocheze? (n.r. U Cluj). Am ajuns de 30 de ori, de 40 de ori prin careu pe acolo, ce să mai fac, până unde s-o duc? Ultima pasă, șutul, am discutat, le-am antrenat, dar sunt zile în care nu ne iese, din păcate. De aceea sunt și puțin supărat, am pierdut două puncte, dar asta e. Jucătorii au momente și momente, important e ca echipa să producă. Louis nu trece prin cea mai bună perioadă, dar o să muncim să-l facem să fie așa cum ne dorim. Mazilu trebuie să fie și el mai penetrant, mai concret, mai limpede la ultima pasă, ultima acțiune.

Arbitrului ce să-i reproșez? Sunt meciuri cu tensiune, adversarii stăteau câte două minute până să bată. Pentru unii există toleranță. Noi voiam să fim rapizi, să jucăm repede, dar adversarul a vrut să joace mai lent și a fost ajutat să joace mai lent, portarul să degajeze după două minute…

O greșeală copilărească (n.r. comisă de Aioani), e normal, se întâmplă, dar important e că nu ne-a influențat prea tare, am condus ostilitățile. În ultimii 30 de metri trebuie să lucrăm, ei trebuie să mă asculte, pentru că nu producem și nu e bine. Pasăm, combinăm, dar adversarul din două faze reușește să finalizeze. Câteodată câștigi, câteodată nu, sunt zile și zile”, a spus Gică Hagi, după meciul cu U Cluj.