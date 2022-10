Gică Hagi, vehement la adresa lui Narcis Răducanu: „Te rog frumos!” – Ce a iscat dialogul aprins dintre cei doi!

Narcis Răducanu a fost invitat în platoul Digi Sport, acolo unde a vorbit despre media de vârstă a celor de la Arsenal, echipa care a învins-o pe Liverpool (3-2).

Se pare că Gică Hagi a ținut să intervină și să vorbească despre echipa sa, Farul Constanța, despre care a afirmat că are cea mai mică medie de vârstă. Iată ce i-a transmis lui Narcis Răducanu.

„Narcis, te rog frumos!”

„Narcis, te rog frumos! Eu nu pot vorbi despre o situație, ci de lotul pe care-l am. Așa a fost și când am câștigat campionatul. Noi riscăm. Am riscat și astăzi. Au intrat doi jucători de 2005. Muncim, în fiecare meci folosim pe unul sau pe celălalt. Media lotului nostru este de 23 de ani. Așa e și pe Transfermarkt. Și pe LPF”, a declarat Gică Hagi, pentru Digi Sport.

Narcis Răducanu a replicat astfel:

„Gică, e matematică! Asta e media de vârstă a echipei”, a spus fostul fotbalist, pentru sursa citată.

Media de vârstă a jucătorilor utilizați de Arsenal în victoria cu Liverpool (3-2) a fost de 24.1 ani, în timp ce media vârstei jucătorilor aliniați în victoria Farului cu Sepsi (1-0) a fost de 24.8 ani.