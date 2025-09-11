Gică Popescu a identificat problema echipei naționale: „Ne-a făcut mai mult rău”

Fostul mare internațional Gică Popescu a tras o concluzie dură după meciul Cipru – România 2-2 și evoluția naționalei în această campanie de calificare la Campionatul Mondial 2026. Popescu consideră că „biletul” pentru baraj obținut prin Liga Națiunilor a făcut mai mult rău echipei decât bine, creând o rezervă care a afectat mental jucătorii.

„Eu cred că posibilitatea de a ne califica în urma Ligii Națiunilor ne-a făcut mai mult rău. Acea posibilitate de a merge în urma barajului. S-ar putea ca atunci când lucrurile nu merg, jucătorii să se gândească că au acea rezervă, acel baraj”, a spus Popescu, la Digi Sport.

Naționala României a obținut un egal dramatic în minutul 94 pe terenul Ciprului, scor 2-2, prin golul lui Denis Drăguș, care a reușit o dublă în acest meci tensionat. Cu toate acestea, egalul a complicat și mai mult situația „tricolorilor” în lupta pentru calificarea directă la Mondial, echipa noastră fiind acum cu șanse infime și obligată să se gândească la barajul din martie.