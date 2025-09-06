Gică Popescu critică atitudinea jucătorilor după eșecul usturător cu Canada: „O lecție greu de uitat!”

Fostul căpitan al echipei naționale, Gică Popescu, a analizat dur înfrângerea României cu 0-3 în amicalul contra Canadei, declarând că nu a mai văzut de mult tricolorii dominați atât de clar. Popescu a subliniat că victoria Canadei a fost pe deplin meritată, punând accent pe agresivitatea și dorința de atac a oaspeților, care au condus cu 2-0 după doar 20 de minute.

Popescu s-a arătat surprins negativ de modul în care naționala a început partida, exprimându-și dezamăgirea față de tactica defensivă adoptată chiar într-un amical.

Analizând perspectiva meciului oficial cu Cipru, Popescu a spus că speră ca atitudinea jucătorilor să fie cauzată strict de lipsa de formă și de faptul că nu au meciuri în picioare. El și-a exprimat încrederea în experiența lui Mircea Lucescu, subliniind că selecționerul are capacitatea de a motiva și pregăti individual jucătorii, însă nu poate rezolva lipsa pregătirii în doar câteva zile.

„Sincer, de foarte mult timp nu am văzut naționala dominată de maniera aceasta. O victorie meritată a Canadei, care a surprins prin maniera cum a început meciul. Foarte agresivi, dornici să atace mereu. Era 2-0 în minutul 20. M-a surprins neplăcut cum am început și cum am abordat meciul.

Fiind amical cu 4 zile înainte de meci oficial, speram să văd o abordare ca pentru meciul cu Cipru, să mergem să atacăm. Sunt surprins negativ de abordarea băieților noștri. La 2-0 pentru Canada așteptam să jucăm pe contraatac! E vorba de un meci amical. Dacă în amical nu încercăm, de ce mai facem aceste amicale?!

Nu contează rezultatul, nu contează palmaresul. Nu știu care a fost abordarea lui Nea Mircea, dacă le-a spus să jucăm pe contraatac și să așteptăm la 70 de metri. Am avut două tresăriri prin Stanciu, la două șuturi, în prima repriză. Lecția predată de Canada e greu de uitat. Sunt surprins de atitudinea asta care devine permanentă. Indiferent de adversar, jucăm pe contraatac.

Urmează un meci cu Cipru, mă gândeam că vom merge peste Canada, adică cum aș vrea să jucăm cu Cipru. Pregăteam meciul de peste 4 zile. Mă așteptam la o altă abordare. Sper să se datoreze doar lipsei de formă a jucătorilor noștri, nu au meciuri în picioare. Îmi place să cred că ăsta e motivul pentru cum am jucat.

Mircea Lucescu este antrenorul cu cea mai mare experiență din fotbalul nostru. A antrenat jucători grei, sunt convins că are un limbaj pentru fiecare în parte. Sunt sigur că are discuții individuale cu toți. Forma și pregătirea nu pot fi pregătite în doar 4 zile, Mircea Lucescu preia jucătorii de la cluburi cu pregătirea lor de la cluburi”, a declarat Popescu, la Antena 1.