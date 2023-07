Gică Popescu dezvăluie cum negociază cu posibilii investori: „Când se apropie lucrurile de final, dispar oamenii”

Farul a ratat calificarea în turul 2 preliminar al competiției, fiind scoasă din cursă de FC Șerif.

„Suntem echipa cu cel mai mic buget din play-off-ului anului trecut”, spune Gică Popescu

Înfrângerea cu 0-3 de la Tiraspol l-a făcut pe președintele clubului, Gică Popescu, să readucă în discuție lipsa banilor. „Evoluția proastă va fi începutul unor lucruri pozitive. Eu, atât timp cât voi sta la Farul, vreau să am un obiectiv, acela de a atrage la club oameni care să ne ajute să fim o prezență permanentă în cupele europene.

Există oameni care au posibilitatea de a nu ne face să ne chinuim an de an să ne facem bugetul. Noi suntem echipa cu cel mai mic buget din play-off-ului anului trecut, 3 milioane.

Numărul 8 de la Sheriff ne-a fost prezentat, am vrut să-l cumpărăm, dar nu am putut, pentru că e jucător extracomunitar și taxele sunt de 70%. Era prima noastră opțiune pentru mijlocul terenului.

Cu cele trei milioane de la Brighton ne acoperim bugetul, nu ne rămâne un leu să băgăm în jucători. Noi, dacă am face ce am fost sfătuiți, am intra în faliment.

Bugetul întregului club, că vorbim de Academie, că vorbim de investiții, e de 7 milioane de euro. Dacă am fi trecut de Sheriff, eram dispuși să facem un efort uriaș și să aducem unul-doi jucători.

Sponsori am adus, de când sunt președinte bugetul de la sponsori a crescut de două ori. Am avut tot felul de întâlniri, dar parcă e un făcut, când se apropie lucrurile de final, dispar oamenii”, a spus Gică Popescu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.