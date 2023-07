Gică Popescu, după ce UEFA a anunțat că Șerif – Farul se joacă la Tiraspol: „Am cerut să ne asigure o siguranță, securitate”

UEFA a anunțat ca meciul Șerif– Farul, din manșa secundă a turului 1 preliminar din Liga Campionilor, de va juca la Tiraspol.

„Nu ne cade bine deloc! Am cerut să ne asigure o siguranță, securitate”, a anunțat Gică Popescu

Turul se va juca pe 12 iulie, pe stadionul din Ovidiu. Conform programării inițiale, returul trebuia să aibă loc la Chișinău, pe stadionul Zimbru.

Dar forul european, prin intermediul Comitetului Executiv, a revenit asupra deciziei, iar meciul urmează să se dispute la Tiraspol, în regiunea separatistă Transnistria.

Gică Popescu, președintele campioanei României, nu a ezitat să-și manifeste nemulțumirea vizavi de această schimbare.

„Nu ne cade bine deloc, pentru că făcuserăm deja demersuri pentru cazare, deplasare la Chișinău. Acum, trebuie să luăm totul de la zero. Am înțeles că decizia a fost luată de Comitetul Executiv UEFA, dar noi am fost anunțați astăzi.

Le-am cerut să ne asigure o siguranță, securitate, siguranța echipei, a suporterilor, dar știți cum este la UEFA. Astea sunt deciziile și trebuie să le respectăm”, a declarat fostul internațioinal la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.