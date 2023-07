Gică Popescu îi răspunde dur directorului unei echipe, după ce acesta a criticat Farul

Președintele Farului, Gică Popescu, i-a transmis un răspuns dur lui Daniel Stanciu, directorul executiv de la FC Argeș.

După Sheriff – Farul 3-0 în preliminariile Champions League, Stanciu i-a cerut explicații lui Popescu, fâcând referire la discursul dur al lui Gică după Elveția – România 2-2, în preliminariile EURO 2024.

„Să zică Gică Popescu acum, cum a ieșit după meciul cu Elveția, să fie la fel de critic, să îmi explice și mie. Acum e momentul cu Farul. Care e realitatea? Nimeni nu vrea să schimbe ceva! Cei implicați nu vor să schimbe. Toată lumea își dorește rezultate de azi pe mâine”, a declarat Stanciu, la Digi Sport.

„Ce calitate are Daniel Stanciu? Nu e în măsură să îmi ceară explicații de ce s-a întâmplat la Farul. Dacă nici noi nu mai putem să ne dăm cu părerea…

Am spus tot ce s-a întâmplat ieri, așa cum am făcut și după meciul naționalei. Aunci mi-am cerut scuze a doua zi pentru exprimare, am văzut că s-a bătut monedă pe asta. Dacă noi am continua să jucăm la fel de prost, înseamnă că suntem pe un drum greșit”, a declarat Gică Popescu, conform sursei menționate.