Gică Popescu își freacă mâinile de bucurie după remiza de la Craiova: „A fost sub asediu în ultimele 10 minute”

Președintele Farului Constanța, Gică Popescu, a recunoscut că nu a văzut-o pe CFR Cluj dominată atât de clar ca la Craiova.

„CFR Cluj a fost sub asediu în ultimele 10 minute”, a constat Gică Popescu

Campioana CFR Cluj a remizat, 1-1, în deplasare, cu Universitatea Craiova, în Etapa a 2-a a play-off-ului Superligii. În urma acestui rezultat, continuă să fie la 2p de liderul Farul, care a obținut același rezultat în Giulești.

„Îmi doream un rezultat de egalitate pentru a rămâne la două puncte de CFR Cluj. Nu mă gândeam că se va întâmpla, dar mă bucur.

În prima repriză am avut senzația că ambele echipe se tem una de cealaltă. A existat prea mult respect, prea multă teamă. În repriza a doua a venit golul lui CFR, care nu avusese nicio ocazie până atunci.

Craiova a reacționat imediat și a egalat. După aceea, nu am văzut-o niciodată pe CFR Cluj cum am văzut-o în acest meci. A fost sub asediu în ultimele 10 minute. Vreau să mai spun un lucru. A fost 15-0 la cornere pentru Craiova. Cred că e pentru prima dată în acest campionat când CFR Cluj nu are niciun corner.

Se pare că se adevărește ce comentam cu toții înainte de play-off, că va fi un play-off foare echilibrat. E foarte foarte strâns”, a declarat Gică Popescu.

„Să crească Farul forma faţă de CFR? Niciodată! Sunt o echipă care ştiu să joace meciurile grele. FCSB este foarte periculoasă. Craiova, să vedem cum se prezintă în următoarele meciuri, iar Rapid este o echipă cu potenţial. Deci, eu zic să mai aşteptăm până să tragem concluzii”, a mai spus el, la Prima Sport.