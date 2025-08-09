Gicu Grozav a semnat prelungirea contractului cu Petrolul

În ziua în care s-au împlinit 12 ani de la golul memorabil marcat în ultimul minut al partidei de la Arnhem, ce le-a adus „lupilor” calificarea în play-off-ul Europa League, experimentatul jucător a semnat, astăzi, prelungirea înţelegerii ce urma să expire în vara viitoare! „Gicu Grozav este, deja, un jucător emblematic pentru FC Petrolul, aşa încât propunerea noastră privind extinderea contractului a venit absolut firesc. Suntem fericiţi că a acceptat-o şi sperăm ca el să rămână cât mai mult alături de clubul nostru. Poate, de ce nu, chiar până la finalul carierei!”, a mărturisit preşedintele clubului FC Petrolul, Claudiu Tudor.

Cu 147 de meciuri disputate pentru „găzari”, în campionat, Cupa României, Supercupa României şi Europa League, Gicu Grozav este, în acelaşi timp, cu cele 47 de goluri marcate, unul dintre cei mai prolifici jucători ai formaţiei noastre, din perioada recentă. Mult succes, Gicu Grozav!” scrie în comunicatul publicat de gruparea ploieşteană pe pagina oficială de Facebook.