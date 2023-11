Gicu Grozav, despre problemele salariale de la Petrolul: „Știți și dumneavoastră situația din România!”

Petrolul a câștigat în fața celor de la FC Botoșani (2-1) și ocupă loc de play-off. Cu toate acestea, jucătorii sunt neplătiți de câteva luni.

Gicu Grozav a vorbit despre acest aspect la finalul partidei cu trupa moldavă. Iată ce a spus jucătorul „Lupilor”.

„Știți și dumneavoastră situația din România!”

„Am dat cu un gol mai mult decât ei și ne bucurăm că am luat toate cele 3 puncte. Am practicat un fotbal destul de bun, nu știu ce să zic, mă bucur că ne menținem acolo sus. Noi am fost mereu alături de el (n.r.- de Țicu) în această perioadă grea. Mă bucur că a revenit cu gol, per total a fost o seară bună pentru noi.

După câteva situații ale mele în care nu am reușit să marchez, cu puțin noroc Ducan a respins mingea la mine și am băgat-o în poartă. Sper să o țin tot așa.

Eram așa fericit, mi-ai adus aminte (n.r.- de problemele financiare)… Știți și dumneavoastră situația din România, eu sunt optimist că lucrurile se vor rezolva. Noi ne facem treaba pe teren și am primit asigurări că lucrurile se vor rezolva. Pe teren trebuie să uităm de aceste probleme și eu spun că nu s-au văzut în seara asta”, a spus Gicu Grozav, după victoria cu FC Botoșani.