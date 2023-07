Gicu Grozav, supărat după egalul cu FC Botoșani: ”Puteam să avem șase puncte acum!”

Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, meciul disputat în compania formaţiei Petrolul Ploieşti, în cadrul etapei a doua din Superligă.

În al 11-lea minut al prelungirilor, Grozav a trimis pe lângă poartă un penalty.

La finalul meciului, Gicu Grozav a fost dezamăgit și a oferit mai multe declarații.

”O partidă grea, pe o caldură foarte mare. Am muncit mult, am sperat până în ultimul moment că putem pleca cu cele trei puncte. Am ratat acest penalty, sunt supărat, dar nu avem ce sa mai facem acum, mergem înainte.

Acesta e fotbalul, penalty-urile se ratează. E al doilea meci în care se întamplă. Puteam să avem șase puncte acum. Obiectivul e să parcurgem campionatul ca anul trecut, dar luăm pas cu pas și la final vom trage linie”, a spus Gicu Grozav, după meciul din Moldova.