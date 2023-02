Gigi Becali, 100% sigur! Cine este jucătorul care va fi exclus din primul „11”: „E bezmetic, n-o să mai intre!”

FCSB a remizat cu CSU Craiova (1-1). Patronul Gigi Becali a luat foc după acest rezultat.

Mai exact, latifundiarul din Pipera a fost profund nemulțumit de prestația lui Răzvan Oaidă. Iată ce a spus despre mijlocaș.

„E bezmetic, n-o să mai intre!”

„Ce să am eu grijă pe finalul meciurilor? E adevărat, s-a greşit! Ce s-a greşit? Dacă îl bagi pe Oaidă, îi spui stai acolo… că de aia îl bagi. El se duce pe acolo, îl vezi prin careu, bezmetic, n-o să mai intre. Tot a zis să nu-l băgăm, să nu-l băgăm. Eu am zis că e băiat bun şi am mers pe bunătatea lui şi am zis să-l bag! Dar dacă nu înţelegi… stai mă acolo! El se duce prin careu, să primească… cu bolte, mingi pe acolo. Bezmetic. Ce caută pe acolo, nu ştiu. Nu mai poţi să construieşti!

Deci am ajuns la concluzia că dacă vrei să ţii de rezultat, trebuie să o faci cu jucători valoroşi care ţin de minge, care pasează. Chiar dacă sunt obosiţi, trebuie să stea în teren ca să ţină de minge. Nu poţi să ţii de minge cu Oaidă. Gata, am văzut acum!„, a declarat Gigi Becali, în cadrul unei conferinţe de presă.