Gigi Becali a acuzat arbitrajul, după meciul cu Voluntari: „E clar că e ceva!”

Gigi Becali s-a arătat din nou nemulțumit de arbitraj, după meciul egal dintre FCSB și FC Voluntari (0-0). În minutul 87 al meciului de pe Arena Națională, roș-albaștri au cerut insisten un penalty la o fază la care mingea l-a lovit în mână pe Cristian Paz.

Arbitrul Marian Barbu a considerat că nu se impune o verificare și nici echipa din camera VAR nu a intervenit.

„Da, cred că cineva are ceva cu FCSB. Am avut penalty-uri cu U Cluj, acum am avut iar penalty. Nu înțeleg… E VAR… E posibil să fie ceva. E clar că e ceva. Dar i-am zis lui MM Stoica că trebuie să câștigăm oricum.

Nu vreau să mă cert în fiecare săptămână cu cineva, să jignesc pe cineva. Dacă Vassaras și-a cerut scuze, înseamnă că nu a dat el ordine. Dar e posibil ca arbitrii să fie supuși Federației, iar eu nu am cu Federația… E posibil orice. E inadmisibil să nu dai penalty aseară. Se vede clar e în mână. Avea mână la un metru de corp. Dacă nu vezi, e clar…”, a declarat Gigi Becali.