Gigi Becali a anunțat ce jucător se desparte de FCSB: ”Pleacă în iarnă”

FCSB a terminat la egalitate cu CFR, scor 2-2, în etapa a opta din Superliga.

Gigi Becali a acuzat arbitratul la finalul partidei și a anunțat că va mai realiza un transfer până la finalul perioadei de mercato.

În plus, patronul a declarat că va transfera un mijlocaș în iarnă, după plecarea lui Malcom Edjouma.

Ultima zi a ferestrei de transferuri este luni, 8 septembrie.

”Mijlocași… Nu are rost să mai iau acum pe cineva, avem deja 4, chiar cinci, pentru că e și Chiricheș. Deși el nu o să mai joace.

Poate, în iarnă, când va pleca Edjouma, vom mai lua unul”, a spus Gigi Becali, la conferința de presă, de luni, ținută la palatul său din Aleea Alexandru, București.

”Mai sunt 8 zile, cred că o să mai fac ceva mișcări. Cred”, a mai spus Becali.