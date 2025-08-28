Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Aberdeen: ”Face cam multe tâmpenii”

FCSB întâlnește joi, Aberdeen, în returul play-off-ului Europa League, de la ora 21:30.

Gigi Becali a anunțat echipa de start a ”roș-albaștrilor”, și a precizat că în apărare va alege între Popescu și Graovac.

„Echipa e asta: Crețu, Ngezana, le-am zis să aleagă între Popescu și Graovac. Ăsta cam face multe tâmpenii (n.r. – Mihai Popescu), le-am zis să aleagă ei care vor și să mai fie și Radunovic.

La centru o să fie Șut și mi-au zis ei să aleg eu între Lixandru și Baba. Chiricheș am zis că îl mai las puțin să își revină în viteză, probabil e obosit, e în vârstă. Așa mi-au zis, să aleg, și le-am zis că îmi place mai mult Lixandru.

O să joace Șut cu Lixandru. Chiricheș nu mai câștigă dueluri, el căuta jocul, mingea, contactul, acum nu mai caută… fuge de fotbal. Eu văd și simt ce se întâmplă fără să dau explicații. Miculescu, Olaru, Tănase și Bîrligea în față”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.ro.