Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Șut: „Începe să-l întreacă”

FCSB a găsit înlocuitor pentru Adrian Șut, unul dintre căpitanii echipei, după ce acesta va pleca de la club. Patronul Gigi Becali a anunțat că actualul coleg Mihai Lixandru va prelua această poziție, considerând că acesta îl va depăși pe Șut prin viteza și dinamismul său. Becali a subliniat că Lixandru a început să-l întreacă pe Șut și că echipa ajunge mai repede la poartă cu el, evidențiind astfel potențialul tânărului jucător.

Adrian Șut și-a exprimat satisfacția după calificarea FCSB în faza principală a Europa League 2025/2026, unde echipa va întâlni adversari puternici precum Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie, FC Basel și Go Ahead Eagles. Șut a declarat că obiectivul echipei inițial era calificarea în Champions League, dar a dat tot ce a putut pentru a atinge performanțe bune în această competiție.

Pe durata utilizării unui sistem cu doi „închizători”, cei doi jucători, Șut și Lixandru, pot evolua împreună, însă în viitor, Lixandru va prelua pe deplin rolul lăsat liber după plecarea lui Șut.

„O să fie peste Șut, începe să-l întreacă pe Șut. Ajungem mai repede la poartă cu el. E mai iute. Joacă mai în viteză”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.