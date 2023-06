Gigi Becali a anunțat transferul lui Damjan Djokovic: „Nu mai am niciun fel de stres”

Mijlocașul croat Damjan Djokovic va juca în sezonul viitor la FCSB, conform anunțului făcut de patronul echipei, Gigi Becali.

Damjan Djokovic vine la FCSB ca jucător liber de contract

Mijlocașul a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire. „A semnat. Cred că la ora asta a semnat. S-a dus să semneze. A semnat pe un an, plus un an. Contractul se prelungește automat dacă vom lua campionatul. Acum nu mai am niciun fel de stres.

Mai trebuie un fundaș central și un atacant. Dar ca atacant poate juca și Coman și Miculescu. Nu avem stres. Mai vreau un atacant și un fundaș. Dar nu mai am niciun fel de grabă”, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

Djokovic e al treilea transfer realizat de FCSB în această vară, după mijlocașul Alexandru Băluță și stoperul Siyebonga Ngezana.

Croatul a mai jucat în România în două rânduri, de fiecare dată la CFR Cluj, mai întâi în sezonul 2013/2014, apoi între 2017 și 2021.

După a doua plecare din Gruia a evoluat în Turcia la Rizespor și Adana Demirspor, apoi la Al Raed în sezonul 2022/2023, sub comanda lui Marius Șumudică.