Gigi Becali a anunțat trei plecări de la FCSB după înfrângerea cu Young Boys: ”Nu mai au ce căuta. Hai, pa, la revedere!”

FCSB a pierdut duelul contra grupării elvețiene Young Boys Berna, joi, scor 2-0, din etapa a doua a fazei principale din Europa League.

Deși Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun jucător al ”roș-albaștrilor”, în special în prima repriză, Gigi Becali consideră că este vinovat de înfrângerea suferită.

De asemenea, patronul a declarat că David Kiki va părăsi FCSB în iarnă, iar alți doi fotbaliști îl vor urma.

”Aștept să vină iarnă, scăpăm de el. Ați înțeles? Nu poți să joci cu el! Le era frică să-l bage pe Kiki. Îi dăm banii omului, că așa trebuie să facem și scăpăm de el. Sunt 3 jucători care nu mai au ce căuta în echipă, dar nu le spun numele acum. Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu! Abia aștept iarna!

Cum să stea Kiki în echipă? Mai e încă unul, nu-i dau numele! Sunt unul, doi, trei jucători care nu mai au loc în echipa asta! Lui Edjouma i se termină contractul la iarnă. Hai, pa, la revedere”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Euro Fotbal.