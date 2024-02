Gigi Becali a confirmat: „L-am dat cu 120.000 de euro. Nu am pierdut nimic…”-Cine se desparte de FCSB!

Gigi Becali a confirmat că l-a vândut pe Andrea Compagno în China. Patronul FCSB-ului a dezvăluit suma pentru care l-a cedat pe italian.

Mai exact, vârful de 27 de ani mere în China în schimbul sumei de 120 de mii de euro. Iată ce a spus latifundiarul din Pipera.

„L-am dat cu 120.000 de euro. Nu am pierdut nimic…”

„L-am dat cu 120.000 de euro. Ce am pierdut, nu am pierdut nimic… asta este la fotbal, nu contează.

(Reporter: Luaţi alt atacant la FCSB?) Ce atacant? Nu iau niciun atacant. Am echipă, spulber tot! Dacă nu aveam echipă, da. Nici nu am unde să îi bag. Am trei atacanţi, am echipă, spulber tot! La revedere până în vară!”, a declarat Gigi Becali pentru cei de la as.ro.

În 23 de apariții pentru FCSB în acest sezon, Compagno a reușit doar 4 goluri.