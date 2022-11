Gigi Becali a dat de pământ cu Dinamo și Rapid: ”I-am băgat prin falimente, atât am bătut la ei!”

FCSB a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Rapid Bucureşti, scor 3-1, într-un meci al etapei a 17-a din Superligă.

În minutul 14, Andrei Cordea a deschis scorul din pasa lui Octavian Popescu.

În minutul 29, Compagno a finalizat frumos, pe jos, pentru 2-0.

După pauză, FCSB nu s-a oprit, iar Octavian Popescu a marcat din pasa lui Cordea.

Dugandzic a marcat din penalty în minutul 76.

A doua zi după meci, Gigi Becali le-a atacat pe Rapid și Dinamo.

”(n.r. A fost doborât recordul de asistență. Cât ați încasat din bilete?) Nu știu. De acum încolo o să vedeți recorduri doborâte. Păi, cu Rapid e derby. Dinamo e în B. Ăsta e derby-ul nostru. Eu când am intrat în fotbal, am înțeles că trebuie să batem Dinamo și Rapid.

I-am băgat prin falimente, atât am bătut la ei prin 20 de ani. De când am intrat eu, au fost sub mine la kilometrul 100”, a spus Gigi Becali.