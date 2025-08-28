Gigi Becali a dat verdictul despre rivala din Superliga: ”E prea puternică”

Universitatea Craiova întâlnește joi, pe teren propriu, de la ora 20:30, gruparea turcă Istanbul Bașakșehir în returul din play-off-ului Conference League.

Gigi Becali a analizat evoluția oltenilor și a vorbit despre diferența mare de puncte dintre clubul din ”Bănie” și echipa sa.

Astfel, patronul a subliniat că ”roș-albaștrii” trebuie să o învingă de două ori pe Craiova în sezonul regulat și să reducă din diferență până la intrarea în play-off.

”(n.r. despre lupta la titlu și distanța de liderul Craiova) Nu e problema de puncte, e vorba că e Craiova prea puternică. Diferența de puncte o poți recupera, dar e greu că nu te lasă Craiova să recuperezi, e valoroasă. Mai sunt 23 de meciuri (n.r. din sezonul regulat). În 23 de meciuri, dacă ești echipă tare, îi bați de două ori pe Craiova”, a spus Becali, la emisiunea Liga Digi Sport.