Gigi Becali a dat verdictul după Universitatea Craiova – Dinamo: ”A fost dezavantajată. Nu îmi e teamă”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB a urmărit partida dintre Universitatea Craiova şi Dinamo, unul dintre cele mai atractive dueluri din etapa a 11-a din Superliga.

Universitatea Craiova şi Dinamo au remizat, scor 2-2, într-un meci din etapa a 11-a din Superliga.

Gigi Becali a urmărit partida și susține că oltenii au fost defavorizați la faza duelului dintre Armstrong şi Bancu, iar Armstrong merita să fie eliminat.

„Am văzut, normal că am văzut. Când a dat Dinamo gol, m-am bucurat. I-am zis lui MM Vezi că egalează în minutul 90 să nu mai avem emoţii, adică eu mă refeream la 1-0, să fie 1-1. A egalat Dinamo în minutul 90.

Ce a jucat Craiova cu Dinamo… nu mi-e teamă. Mi-a plăcut mult de ei, dar în ultimele două etape nu mi-au plăcut, nu-mi mai e teamă. Nu mai spun, că spun alte chestii şi nu e frumos să vorbesc despre alte echipe. Da, a fost roşu la amândoi, e clar acolo şi Craiova a fost dezavantajată. Ăla (n.r. Armstrong) îi bagă piciorul în piept (n.r. lui Bancu), e cu intensitate cu crampoanele în piept.

Campionatul mă interesează. Liga Campionilor care nu se poate juca decât din postura de campioană. Am spus că doar campionatul este şi nimic altceva. Orice pentru play-off şi campionat, totul!”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.