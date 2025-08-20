Gigi Becali a dat verdictul lui cazul lui Dennis Politic: ”S-a văzut că nu poate”

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Mamadou Thiam de la ”U” Cluj, dar vorbit și despre viitorul lui Dennis Politic.

Patronul a precizat că nu va mai juca pe postul de atacant.

”Thiam are putere să protejeze când vine mingea. Și are și o tehnică, așa. Nu aveam, trebuia să-l omorâm pe Bîrligea (n.r. în atac)… S-a văzut că Politic nu e. Nu poate”, a precizat Gigi Becali, la Liga Digisport.