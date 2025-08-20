Gigi Becali a dat verdictul lui cazul lui Dennis Politic: ”S-a văzut că nu poate”

Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 20 august 2025, ora 16:59,
Gigi Becali
Gigi Becali

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Mamadou Thiam de la ”U” Cluj, dar vorbit și despre viitorul lui Dennis Politic.

Patronul a precizat că nu va mai juca pe postul de atacant.

Thiam are putere să protejeze când vine mingea. Și are și o tehnică, așa. Nu aveam, trebuia să-l omorâm pe Bîrligea (n.r. în atac)… S-a văzut că Politic nu e. Nu poate”, a precizat Gigi Becali, la Liga Digisport.

  • 10 meciuri a jucat Dennis Politic la FCSB în acest sezon
  • Două goluri a reușit Dennis Politic în meciurile jucate pentru FCSB
  • 1.500.000 de euro este cota de piață a lui Dennis Politic, potrivit Transfermarkt
dennis politicgigi becali
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport