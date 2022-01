Gigi Becali a dezvăluit jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ,,Dau 600.000 de euro”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că nu va mai realiza transferuri spectaculoase la echipa sa, însă are anumiţi fotbalişti pe care îi are sub observaţie.

Omul de afaceri a vorbit despre interesul pentru David Miculescu, atacantul celor de la UTA Arad. Gigi Becali a dezvăluit că a oferit 600.000 de euro în schimbul fotbalistului, însă dorea să-l lase pe fotbalist în continuare să joace la clubul arădean.

,,Sunt niște jucători pe care-i urmăresc. Așa este, m-am interesat de acest fotbalist. Miculescu nu e un jucător pe care-l vreau acum.

Am zis că dau 500.000 sau chiar 600.000 de euro, dar nu am nevoie de el acum

Dau banii acum și-l las acolo, îl iau peste un an. E o investiție, îl iau peste un an sau doi. Așa am făcut cu Olaru sau cu Ianis Stoica. Îl vezi acum pe Ianis?”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.

Totodată, Miculescu are o ofertă și din Serie A, din partea celor de la Sassuolo și pare că ar fi tentat mai degrabă să aleagă un transfer în străinătate.