Gigi Becali a dezvăluit afaceristul român care a venit la el să cumpere FCSB. Acesta este sponsor ofivcial și la CSA Steaua: ”Este un băiat din Arad!”

Gigi Becali este unul dintre cei mai vechi patroni din Superligă.

Omul de afaceri a părut tentat să plece de la club, dar pare că s-a răzgândit.

Recent, Becali a dezvăluit cu Simion Apreutese, afacerist din Arad, este gata să cumpere echipa.

Totuși, Becali crede că poate lua titlul și nu mai este dornic să vândă așa ușor.

Simion Apreutese este sponsor oficial la CSA Steaua din septembrie 2021.

”Doar am avut ieri o negociere, a venit omul ieri la mine. Este un român care vrea să dea 25 de milioane pe echipă. I-am zis că este alta situația, dacă iau campionatul e 40 de milioane, dacă nu, rămâne 25.

Este un om de afaceri român. Cică are 3.000 de angajați, are firme în Franța, Germania, Spania. Așa mi-a zis. Tranzacția se face imediat. Omul are toți banii, îi dă și se face. Dacă nu vrei să mai vinzi, îți dau 10 milioane și intru și eu cu 20%, să fiu acolo, în cazul în care vrei să o vinzi.

Nu sunt frații Dedeman. Știți cine este? Întrebați-l pe Ilie Dumitrescu cine e, că el l-a adus. Este un băiat din Arad. Simion Apreutese este. Acum nu vreau să mai vorbim despre vânzarea echipei, pentru că acum vreau campionatul, nu discut cu nimeni, nici jucători, nici echipă, nici nimic.

Vreau Liga Campionilor, acum visez Liga Campionilor. Vreau primăvară de Liga Campionilor, eu așa vreau. Voi ziceți: ‘e nebun’. Bine mă, nu sunt nebun, așa vreau eu. Așa am fost toată viața mea, nu am tins niciodată puțin.

Și în credință, eu nu vreau puțin, vreau mult. De aia biserică, biserică, biserică, că vreau mult. De la biserică primești mult, dacă stai acasă nu ai cum să primești mult”, a declarat Becali, la emisiunea la Fanatik.