Gigi Becali a dezvăluit suma transferului lui Mamadou Thiam la FCSB. Andrei Gheorghiță pleacă definitiv la U Cluj

Mamadou Thiam devine noul atacant al campioanei României! Gigi Becali a confirmat detaliile transferului și a anunțat exact cât a achitat pentru a-l aduce pe senegalez la FCSB.

Patronul roș-albaștrilor a făcut o mutare de ultimă oră: FCSB a plătit 50.000 de euro, dar și-a asumat și cedarea definitivă a tânărului Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj, pentru a concretiza venirea lui Thiam.

„Da, l-am luat pe Thiam. Am plătit 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Va semna pe un an, plus opțiune de prelungire din partea noastră pentru încă doi ani”, a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Mamadou Thiam, 30 de ani, vine la FCSB cu un contract pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani, după ce Gigi Becali a încercat fără succes să-l transfere și în urmă cu doi ani. Thiam a impresionat la Universitatea Cluj înainte să meargă, pentru scurt timp, la Al-Arabi (Kuweit) și Al-Jabalain (Arabia Saudită), revenind din iulie 2024 în România.