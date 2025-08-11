Gigi Becali a distrus un nou jucător după eșecul rușinos cu Slobozia: „A fost o greșeală mare!”

Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat dur după rușinoasa înfrângere a campioanei cu Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a 5-a din Superliga.

Becali l-a „mitraliat” pe mijlocașul Mihai Lixandru, afirmând că titularizarea acestuia a fost „o greșeală mare” și că jucătorul încă nu și-a revenit după o accidentare gravă. Latifundiarul din Pipera a subliniat că fără mijlocași centrali care să controleze jocul, echipa nu poate juca fotbal, iar Chiricheș rămâne singurul fotbalist capabil să dirijeze jocul în teren. Becali a criticat prestația generală a echipei, reproșând lipsa de agresivitate și de verticalitate în joc, și a recunoscut că a greșit în ceea ce-l privește pe Lixandru.

În partida cu Slobozia, FCSB a dominat teritorial cu 70% posesie, dar a fost surprinsă de golul lui Raul Rotund, jucător împrumutat de Dinamo la Slobozia, care a profitat de dezechilibrele din apărarea campioanei. În ciuda multiplelor ocazii, inclusiv un șut în transversală al lui Cisotti, roș-albaștrii nu au reușit să înscrie, în timp ce portarul oaspeților, Rusu, a avut o prestație remarcabilă.

După eșec, Becali și-a manifestat încrederea că echipa se va reveni, mai ales înaintea unui meci important de joi, și a explicat că fotbalul trebuie jucat din primul moment cu intensitate și dedicație, nu doar după ce ești condus. De asemenea, a remarcat că Tănase, de asemenea criticat pentru lipsa de eficiență, nu și-a asumat responsabilitatea așteptată.