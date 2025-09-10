Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la starea de sănătate a lui Adrian Șut, după meciul cu Cipru

FCSB a primit vești liniștitoare în privința stării lui Adrian Șut, accidentat recent la gleznă în meciul din Nicosia. Mijlocașul a intrat pe teren în minutul 80, dar după doar cinci minute a acuzat dureri și a fost înlocuit, șchiopătând la ieșire. Gigi Becali, patronul FCSB, a dat asigurări că nu este vorba despre o accidentare gravă și că metodele moderne de recuperare vor ajuta sportivul să revină rapid pe teren.

„Șut nu știu ce entorsă a făcut. Să vedem de care… Dar acum sunt alte metode, recuperările sunt mult mai rapide. Nu mai e ca pe vremuri, când te duceai la Forban și alergai până vomitai. Acum e altceva, metode moderne, nu va fi o problemă”, a spus patronul FCSB la Fanatik.

Latifundiarul din Pipera a vorbit și despre situația lui Daniel Bîrligea, accidentat de mai multe ori în ultimele luni.

„Bîrligea e bine, e la antrenamente. La Șut nu cred că va fi ceva grav, pentru că metodele de recuperare sunt altele acum. Nu mai durează ca pe vremuri”, a explicat Becali.

Accidentarea lui Șut vine într-un moment important pentru campioană, mai ales că Gigi Becali a decis recent să îl păstreze pe Vlad Chiricheș pe lista LPF, astfel având o soluție suplimentară în apărare în cazul în care problemele medicale ale mijlocașului vor fi mai serioase.