Gigi Becali a făcut anunțul după scandalul cu Mario Tudose: ”Nu mă interesează”

Un eventual transfer al lui Mario Tudose la FCSB a dus la un război între Gigi Becali și Dani Coman.

Gigi Becali a afirmat că Dani Coman l-a mințit în timpul convorbirii telefonice, spunându-i că trebuie să îi închidă, deoarece îl sună tatăl lui Mario Tudose, care era de fapt lângă Becali și nu îl suna nimeni.

În plus, Coman i-ar fi propus să scrie în documente că transferul costă 400.000 de euro, iar Benfica va primi doar 200.000 de euro, iar piteștenii să primească încă 600.000 de euro de la gruparea ”roș-albastră”.

A doua zi, Dani Coman i-a oferit replica latifundiarului din Pipera și i-a reproșat că a făcut publică o discuție purtată în privat.

Acum, Becali a declarat că s-a răzgândit și nu își mai dorește alt fundaș central sau jucător U21 și se va baza pe fotbaliștii pe care îi are deja.

”Îl avem pe Cercel, îl avem pe Toma, U21, mai avem un copil de 17 ani, mi-a zis MM că putem să-l punem şi pe ăla. Pe mine nu mă interesează, nu este vreo echipă care să mă atace pe mine în România, eu am nevoie de atacanţi, nu de fundaşi.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.