Gigi Becali a făcut anunțul în legătură cu Leo Bolgado: ”Nu mă interesează! Să se învețe minte lumea”

Gigi Becali a declarat că vrea să transfere încă un fundaș central pe finalul perioadei de mercato.

Mario Tudose și Leo Bolgado erau cele două variante ale patronului FCSB-ului.

Becali a dezvăluit care este motivul pentru care nu îl mai dorește pe Bolgado și a vorbit despre negocierile cu FC Argeș.

”Ce Bolgado? Nu mă mai interesează! Am decis că vreau un fundaș pentru regula U21. Nu-l mai vreau pe Bolgado. Dar nici pe Tudose nu-l mai vreau. Să se învețe minte lumea.

Cei de la FC Argeș spun acum că sunt de acord să-l dea, dar nu mai vreau eu. Trebuia să dau o lecție de asta. Când dau banii, lumea trebuie să accepte și să stea drepți!

Inițial au spus că să vedem, că nu știu ce. Acum spun că jucătorul vrea să plece, că nu știu ce cu tatăl lui… Ei vor acum să-l dea, dar nu mai vreau eu! Ca să dau un exemplu.

Eu le pun banii pe masă și trebuie să accepte. Să se învețe minte! Faci ca Becali. Să stea toți drepți când sună Becali. De asta e FCSB, ‘Faci Ce Spune Becali’.

La revedere, tată! Cu Becali nu te joci! Nu o să mai iau niciun fundaș”, a spus Becali, conform gsp.ro.