Gigi Becali a închis oficial lista jucătorilor de la FCSB pentru actualul sezon. Cine este ultimul jucător intrat

Gigi Becali a anunțat oficial închiderea listei de jucători pentru FCSB în sezonul actual. După plecările recente ale lui Marius Ștefănescu (vândut la Konyaspor), Ovidiu Perianu (contract reziliat, prezentat oficial astăzi la CFR Cluj), Alexandru Băluță (contract reziliat, ofertat în Cipru) și Andrei Gheorghiță (împrumutat la Universitatea Cluj), patronul a decis că ultimul loc liber pentru lista LPF va fi ocupat de Joyskim Dawa, fundașul camerunez revenit după o accidentare gravă.

În ceea ce îl privește pe Alexandru Băluță, Gigi Becali a oferit 200.000 de euro pentru rezilierea contractului, sumă care include atât o despărțire de 50.000 de euro plătită imediat, cât și o clauză de 150.000 de euro în cazul calificării FCSB în grupele Europa League sau Conference League. Băluță este aproape de un transfer în Cipru, după ce a strâns 81 de meciuri pentru FCSB în care a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive. În cariera sa la FCSB, a cucerit trei trofee: două titluri și o Supercupă a României.

Într-o declarație recentă, Becali a declarat că Jordan Gele rămâne în afara planurilor echipei și va ieși din lot, iar despre Gheorghiță spune că nu scapă de el deoarece este doar împrumutat la U Cluj, nu cedat definitiv.

„Mi se pare că Gele este în continuare la noi, dar nu e problemă, el nu are salariu mare, are 10.000. Dar mi se mare că și el a plecat, că am scăpat și de el, nici nu știu.

De Perianu am scăpat, s-a dus la CFR. De Gheorghiță nu am scăpat, ci l-am dat împrumut. Nu scap de Gheorghiță. De fapt, nu scapă el de mine! E împrumutat la U Cluj.

Gata, s-a terminat. Mai am un loc liber pe listă la ora asta, dar va fi Dawa”, a spus Becali, la conform digisport.ro.