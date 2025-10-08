Gigi Becali a luat o decizie cu privire la viitorul lui Denis Alibec la FCSB

Atacantul Denis Alibec (34 de ani) și-a manifestat nemulțumirea legată de timpul redus de joc primit la FCSB, după ce a fost introdus în repriza a doua a partidei cu Universitatea Craiova (1-0) și a fost criticat public de patronul echipei, Gigi Becali. Chiar dacă în vară Becali spunea că nu va face reproșuri publice atacantului, reacția sa la ultimul meci a fost dură.

Cu toate acestea, Gigi Becali a confirmat că mai are încredere în Alibec și îl va titulariza în meciul decisiv cu Bologna din etapa a treia a fazei grupelor Europa League, programat pe 23 octombrie, de la ora 19:45. Declarația patronului a fost clară:

„Pe Alibec l-am băgat să țină de minge, pentru că e puternic. Să țină de minge dacă l-am băgat! Am contract, cred în el și de-aia l-am luat.

Hai să-l vedem acum, o să-l băgăm să joace cu italienii (n.r. cu Bologna). Hai să-l vedem! La greu să-l vedem”, a declarat Gigi Becali, la Prosport.