Gigi Becali a numit jucătorul care o ține în picioare pe FCSB

FCSB continuă să întâmpine dificultăți în Liga 1, acumulând șapte meciuri consecutive fără victorie, iar patronul Gigi Becali a remarcat după remiza de 1-1 cu Csikszereda un singur jucător care ține echipa: Florin Tănase. Becali a criticat dur jocul echipei și a recunoscut că decizia de a-l schimba pe Tănase în minutul 70 a fost o greșeală.

„Tănase mai ține echipa asta. Fără el suntem praf și pulbere. Cine mai ține echipa asta dacă nu e el? L-am schimbat, îmi pare rău. Am zis că intră Chiricheș, ținem mijlocul terenului”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Csikszereda – FCSB 1-1.

Florin Tănase, atacantul de 30 de ani al celor de la FCSB, este unul dintre jucătorii cheie ai roș-albaștrilor, având în acest sezon 15 partide jucate în toate competițiile și 5 goluri marcate. În următorul meci, FCSB va juca în deplasare cu Botoșani, iar apoi se va concentra pe confruntarea importantă din Champions League, contra celor de la Go Ahead Eagles, din Olanda.

Situația tensionată din vestiar este vizibilă, iar Gigi Becali a avertizat jucătorii după remiză, făcând referire la lipsa de implicare și la riscul ca energia echipei să se termine rapid. Atât analiștii, cât și foștii fotbaliști, au comentat pe marginea acestei crize a campioanei, evidențiind problemele pe care le are echipa în acest moment crucial al sezonului.