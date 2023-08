Gigi Becali a primit ofertă de 50 de milioane de euro de la un american. Răspunsul oferit de patron: ”Și duhovnicul meu mi-a zis”

Gigi Becali a anunțat că a primit o nouă ofertă pentru a vinde clubul FCSB, de la un om de afaceri american, care are origini românești.

Latifundiarul din Pipera a declarat că omul de afaceri i-a oferit suma de 50 de milioane de euro, dar familia l-a convins să refuze propunerea.

„Ieri, înainte de meci, am avut o ofertă de la un american, 50 de milioane de euro. Am zis nu o dau echipa. Bine, oferta am avut-o cu vreo două săptămâni înainte, am zis: ‘Stai puțin’ cu gândul să o dau. Au zis copiii: ‘Tată, dacă dai echipa, ce o să faci tu? Tu numai la biserică mergi, altceva nu, la botez nu mergi, la nunți nu mergi, concediu nu mergi, ce o să faci cu banii?’

Și am zis, când m-a sunat ieri: ‘Nu o dau că nu vor copiii’. Mi-a zis: ‘Domnul Becali, spune un preț să nu mai refuze copiii. Dar să o dai, nu să te joci cu noi’. E un român, un american care are origini românești, unul dintre copiii lui e disperat cu FCSB-ul. Spun să le zic 100. Dacă le zic 100 și dacă zic că dau, ce mă fac? Mă fac de rușine. Atunci am zis: ‘Bă, nu mai!’. Mai ales că și duhovnicul meu a zis nu. Nu vreau.

Cine știe, la nervi mă mai enervau ăștia, mă deranjează când vrei să te faci stăpân pe banii mei, pe viața mea. Cum adică tu mă obligi tu pe mine să fac activitatea asta, tu pe banii mei? Federația. Obrăznicia pe mine. Cum să fac să nu mă mai enervez. Nu o să fie să spun un lucru, toate lucrurile v-am spus o să vină o dată un bărbat să pună la punct lucrurile ăstea nedrepte care se întâmplă, cu Steaua, cu FCSB, uite a venit unul Ciolacu”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.