Gigi Becali a răbufnit după ce negocierile pentru Mario Tudose s-au blocat: ”Vă cruciți. Nu mi s-a întâmplat în viața mea!”

Gigi Becali a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș. Latifundiarul din Pipera și-a dorit să îl transfere pe fundaș, dar tatăl jucătorului s-a opus mutării. Mai târziu, l-a încurajat pe Mario să accepte propunerea.

Dani Coman, preşedintele argeșenilor, și primarul oraşului Piteşti, Cristian Gentea, au avut discuții cu patronul ”roș-albaștrilor” pentru transferul internaţionalului U21.

Oficialul argeșenilor nu a fost mulțumit de oferta lui Becali, lucru care l-a deranjat pe omul de afaceri.

De asemenea, Benfica, fosta echipă a lui Tudose, primește un procent de 50% dintr-un viitor transfer. Gigi Becali nu a întârziat să îi atace pe cei doi oficiali.

„O să auziţi nebunia lumii! E ceva… Zici că lumea e nebună, înseamnă că eu nu mai înţeleg lumea asta, poate sunt eu de pe altă planetă! Minciunile şi toate măgăriile…

Dani Coman a spus: ‘Eu ce câştig?’. Zic: ‘Păi 500.000! Îţi dau 500.000 ţie şi 500.000 lui Benfica’. Ei nu vor mai putea să-l vândă! Ei trebuie să dea jumătate lui Benfica, numai cu mine puteau să facă asta. Cine are să le dea lor banii ăştia? Ar trebui să le dea cineva 1,6 milioane de euro ca să ia ei 800.000 de euro!

Dacă va fi valoros, îl ia Benfica, mă înţelegi?! Nişte chestii de negociere… Vă cruciţi, o să le povestesc eu.

Nu zic că niciodată nu va mai veni la FCSB… Băiatul nu are nicio vină. Eu am vorbit cu taică-su, care e om de onoare, om de calitate. Taică-su era la mine, iar Dani Coman îmi zice: ‘Stai, că mă sună taică-su, vorbim apoi!’. Dar taică-su era în faţa mea! Nu mi s-a întâmplat în viaţa mea ce mi s-a întâmplat acum!

Taică-su e om de calitate, dar îi e frică de primar! Primarul e mare mafiot, el taie, el spânzură acolo, îi e frică, e şi el avocat, are nevoie de autorizaţii, de aia, de aia. Se crede stăpân pe Piteşti primarul ăla. Dacă ei nu-i dau drumul, puteau să zică”, a declarat Gigi Becali, la GSP.