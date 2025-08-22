Gigi Becali a răbufnit și a acuzat arbitrajul după egalul cu Aberdeen: ”Așa se joacă fotbal? Îl împingi pe adversar și după dai în minge?”

FCSB a terminat la egalitate duelul cu Aberdeen, scor 2-2, din prima manșă a play-off-ului Europa League.

Daniel Bîrligea și Darius Olaru au înscris primele două goluri ale partidei, însă scoțienii au reușit să revină pe final și au egalat.

La finalul partidei, patronul Gigi Becali a oferit o primă reacție.

Omul de afaceri a declarat că nu a avut emoții pentru jucătorii săi.

De asemenea, Becali a acuzat arbitrajul, despre care a spus că ar fi favorizat adversarul la faza de la golul de 1-2.

„Dacă te împinge, ce vină să găsesc lui Ngezana? Îi găsesc vină lui Kovacs. Dacă nu lui Kovacs, celor din VAR. Prima dată îl împinge. Se vede că el nu are nicio intenție să joace mingea. Are preocuparea să-l împingă. Așa se joacă fotbal? Îl împingi pe adversar și după dai în minge? Eu zic că VAR-ul trebuia să intervină, eu așa cred. Dacă nu e așa, atunci mă înșel eu. Dacă are voie să împingă adversarul, așa o fi”, a declarat Becali, la Prima Sport.