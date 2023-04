Gigi Becali a răspuns acuzelor de corupție din partea lui Burleanu: „Niciodată în viaţa mea nu am dat bani la un arbitru!”

Răzvan Burleanu l-a acuzat recent pe Gigi Becali de corupție în ceea ce înseamnă plătirea arbitrilor.

Se pare că răspunsul latifundiarului din Pipera nu a întârziat să apară. Mai exact, Becali i-a răspuns președintelui FRF. Iată ce a spus.

„Niciodată în viaţa mea nu am dat bani la un arbitru!”

„Niciodată în viaţa mea nu am dat bani la un arbitru. A fost o singură dată nea’ Jean Pădureanu, când am intrat în fotbal. Şi i-am dat lui nea’ Jean Pădureanu 5.000 de dolari ca să fim protejaţi. Doar pentru protecţie, nu ca să câştige.

A mai fost încă o dată, a mai fost un meci, şi am zis: «Dă, bă, banii înapoi!». Niciodată nu am dat bani la arbitri. Nu era de corupţie, ci doar ca să nu fim furaţi. Nu am dat în viaţa mea. Dacă eu voiam să fac corupţie cu arbitri…

Era Grigorescu care juca pe la cazinou şi mi-a cerut 10.000 de euro să mai joace. Şi i-am zis că nu îi dau. Cu Iaşi mi s-a propus să câştig meciul şi am zis că nu.

În ceea ce priveşte corupţia, nu am făcut pentru că nu stă în ADN-ul meu. Nu există aşa ceva. Eu puteam să controlez şi iarba de la Federaţie, dar nu am vrut”, a declarat Gigi Becali, pentru digisport.ro.