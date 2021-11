Gigi Becali a recunoscut! Unde a greșit cu Edi Iordănescu. Noi săgeți către suporteri

Ruptura dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu ține primele pagini ale presei și rămâne subiectul principal al Ligii 1 din aceste zile.

Antrenorul de 43 de ani și-a anunțat plecarea de la echipă, fiind forțat de finanțator. Anunțul nu a fost bine primit de suporteri, care au amenințat că vor lua măsuri împotriva patronului brăilean. Noul antrenor a fost oficializat drept Toni Petrea.

Gigi Becali a continuat seria declarațiilor cu privire la conflictul cu Edi Iordănescu și a precizat care a fost singura greșeală făcută în relația cu acesta și cu fanii.

”Trebuia să zic că echipa joacă bine? Trebuia să zic, ca să nu mai fie conflict. Am spus adevărul. Câteodată nu trebuie să spui adevărul. A fost, probabil, o greșeala mea că am spus asta, că fac ceva pe contractul lui, am răspuns la un fel de instigare. Erau niște tâmpenii pe acolo, că n-am voie să spun anumite lucruri.

Eu nu dezamăgesc. Știi când îi dezamăgesc pe suporteri? Când ajung ca Dinamo sau ca Rapid, când ajung să mă desființez. Eu am jucat cu Chelsea, am bătut în Europa, eu sunt pe locul doi, nu sunt la retrogradare”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.