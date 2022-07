Gigi Becali a spus ce pierderi are din cauza lui Florinel Coman: „Trebuie să scot banii”

Patronul FCSB a transmis, la conferința de presă în care anunța că Nicolae Dică va avea libertate 15 meciuri, că Florinel Coman trebuie să joace, deoarece nu vrea să piardă bani.

„Eu trebuie să scot banii”, a argumentat Gigi Becali

Gigi Becali a anunțat, marți, că noul antrenor al FCSB este Nicolae Dică. „Vrea mai multă libertate, îi dau mai multă libertate. O să îi dau libertate în tur, să fie pe primul loc la mare diferenţă. Dică mi-a spus că vede altfel. Am discutat în mare.

I-am spus că va avea libertate 15 meciuri. El face schimbările, nu mai fac eu. Dacă văd că nu merge… Mi-a spus să îl las câteva meciuri, să îşi impună filosofia”, a spus Becali.

După câteva minute a uitat total de această libertate și a continuat să îi impună pe favoriții lui. „Coman va reveni pe poziția lui (n.r. – extremă stânga) dacă Tavi (n.r. – Octavian Popescu) va juca în centru. Nu e normal?

Coman trebuie să joace. Eu pierd trei milioane cu el, plus salariul, un milion, în total patru milioane. Eu trebuie să scot banii”, a spus Becali, conform digisport.ro, la conferința de presă de marți, în care a anunțat noul antrenor al vicecampioanei Ligii 1.

Gigi Becali nu se mai retrage de la FCSB, dar taie salariile jucătorilor

Rezultatele modeste obținute de FCSB în debutul noului sezon l-au pus pe gânduri pe patronul FCSB, Gigi Becali. După ultima ispravă a grupării bucureștene, înfrângerea în fața Rapidului, 0-2, în Etapa 2 din Superligă, Gigi Becali a spus că retragerea de la echipă nu mai este de actualitate, dar a anunțat austeritatea.

„E posibil să nu mă retrag, dar n-o să mai fie salarii de 30.000 sau 20.000 la un jucător. Asta nu o să mai fie. 6.000, 8.000, 5.000, 4.000”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Cel mai mare salariu la FCSB îl are Florinel Coman, 20.000 de euro pe lună. „I-am dat lui Coman 20.000 pe lună, avea 15.000. I-am dat și 250.000 pentru apartament. Eu cred că e mai bine să plece peste un an, să ia 2.000.000 de euro salariu pe an, decât să plece acum pe 700.000.

Trebuie să stea cu mintea la fotbal, la fel și Moruțan. Decât să-l dau pe Moruțan acum, mai bine pleacă în Europa peste un an, să iau 30.000.000 de euro și el 3.000.000 salariu”, declara Gigi Becali în ianuarie 2022.