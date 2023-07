Gigi Becali a vorbit despre noul transfer de la FCSB: „Fundașul afro…din Africa de Sud!”

FCSB transferă jucători în această vară pentru a se întări pentru noul sezon. Patronul Gigi Becali a vorbit despre mutările efectuate.

Se pare că latifundiarul din Pipera a confirmat faptul că l-a adus pe Siyabonga Ngezana, fundașul central de 25 de ani adus din Africa de Sud. Iată ce a spus.

„Fundașul afro…din Africa de Sud!”

„Eu ce am adus acum nu am adus certitudini? Băluță și fundașul afro…din Africa de Sud, nu mai știi cum să vorbești cu nebunii ăștia, zic că discriminezi, a înnebunit lumea. Mai aducem un fundaș central. Am adus doi jucători bărbați adevărați, Băluță și Djokovic la mijlocul terenului.

Eu zic că am făcut niște eforturi, să dai câte 200.000, nu pot să zic acum sumele de bani. Dacă aș fi sigur că intru în Conference League aș plăti 2-3 milioane, că știu că iau 7-8 milioane.

M-a sunat Vali că trebuie luni 600.000 de euro, deja încep să fac palpitații, mă enervez deja. Apoi vin și plățile la jucători, acum repede trebuie cam două milioane în două săptămâni, nu ne jucăm așa”, a spus Gigi Becali, pentru Digisport.