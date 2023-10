Gigi Becali a vorbit despre salariul lui Dorin Rotariu și a făcut un anunț în privința noului jucător de la FCSB

”Toți jucătorii pe care îi iau îi iau pentru un an. Am zis 20 de mii de euro. Mai sunt opt luni. 160 de mii de euro, am iscălit. După aia, dacă e bun, îl mai țin încă doi ani, că așa i-am făcut. Îi dau 160 de mii, risc, nu mai iau jucători pe 4-5 ani să mă încarc cu ei. Nu, tată, un an, confirmă, apoi, încă doi ani”, a spus Gigi Becali la emisiunea Fotbal Club.

În cazul în care Rotariu va reuși să îl impresioneze pe finanțatorul roș-albaștrilor, Gigi Becali a mărturisit că îi va prelungi contractul fotbalistului cu încă două sezoane.