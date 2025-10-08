Gigi Becali a vorbit despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB, după ce a intrat în ultimul an de contract

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că fotbalistul Florin Tănase, aflat în ultimul an de contract cu echipa, nu va pleca de la club, considerând că acesta nu poate câștiga mai mulți bani în altă parte. Becali a precizat că Tănase a încasat anul trecut un milion de euro, salariu plus bonusuri, și i-a transmis să nu fie atras de oferte externe care îi oferă mai puțin.

În plus, Becali a evidențiat importanța mediului familial și spiritual pentru Tănase, explicând că acesta preferă să rămână în România, alături de familia sa, în țara sa și în biserica ortodoxă.

„Tănase a luat un milion de euro anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la un milion.

(n.r. Dacă pleacă Tănase) Eee, mai se alinta el cu ofertele, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate… Vezi-ți mă, de treaba ta cu ofertele, mă, unde că te duci în Turcia și să iei mai puțini bani decât la mine?

Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul, ești cu familia ta, în țara ta ortodoxă, la liturghii, la biserică, ce e mai frumos decât asta? Să stai în țara ta, cea mai puternică țară din lumea asta e România. Tănase merge la Biserică”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.