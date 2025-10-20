Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”

Rezultatele slabe ale celor de la FCSB încep să se înmulțească, iar posturile de antrenori ale lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii încep să scârțăie.

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Pintilii i-a spus că atât el, cât și Charalambous, vor pleca de la FCSB oricând le-o va cere patronul, însă omul de afaceri le-a dat un termen limită.

Ce se întâmplă cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii? Gigi Becali s-a decis

După un nou rezultat umilitor în SuperLiga României, Mihai Pintilii și Elias Charalambous sunt gata să plece de la FCSB oricând patronul Gigi Becali va dori acest lucru.

Pentru un moment, omul de afaceri continuă să aibă încredere în cei doi antrenori și a dezvăluit când va trage linia și va lua o decizie în privința lor:

„M-a sunat Pintilii. Mi-a zis: «Am vorbit cu Charalambous, oricând vreți, dați un telefon și plecăm fără discuții, fără nimic». Vezi-ți, mă, de treaba ta!

Unde suntem noi acum? Suntem în Europa League. Dacă doi ani de zile am luat milioane cu voi, în viața asta trebuie să fii om. Am câștigat peste 25-30 de milioane cu ei.

Hai să vedem dacă vă depășește miza. Adică dacă nu puteți mai mult în plus. Dar asta o voi vedea eu la finalul turului. La ora asta, am câștigat milioane pe urma lor. Joi jucăm în Europa League, putem să luăm iar milioane.

E meci de vreo trei milioane. Eu vin și spun: «Ce facem noi acum? ne batem joc de oameni?». Nu voi trage linie decât la finalul turului. Eu, care sunt stăpân, trebuie să văd care-i treaba. E secetă? Nu e apă?

Hai să băgăm irigații, hai să mai băgăm îngrășăminte. Eu am obligația asta. Ca atare, am obligația față de oamenii ăștia, cu care eu am câștigat bani și care m-au ascultat cum trebuie să-l asculte slujitorul pe stăpân, să-i protejez. Și pe mine, dar și pe ei”, a spus Gigi Becali