Gigi Becali, anunţ ferm în privinţa lui David Miculescu: ,,Mai mult nu dau!”

Gigi Becali (63 de ani), patronul celor de la FCSB, a lămurit lucrurile în privinţa lui David Miculescu (20 de ani), jucătorul celor de la UTA Arad.

Omul de afaceri mărturiseşte că nu a oferit pentru serviciile fotbalistului niciodată mai mult de 500.000 de euro. Acesta recunoaşte că nu a mai mărit oferta pentru fotbalist şi nici nu este dispus să o facă în perioda următoare.

Cel mult, Gigi Becali ar fi dispus să le mai ofere arădenilor un procent de 10% dintr-un viitor transfer al lui Miculescu, dacă acesta ajunge până la urmă la formaţia sa.

Gigi Becali nu măreşte oferta pentru Miculescu: ,,Mai mult nu dau”

,,Mai mult de 500.000 nu am dat și nu dau. Ei negociază singuri. Am vorbit acum un an, de atunci nu am mai discutat nimic. E publicitatea lor, bravo lor, dar mai mult de 500 de mii nu dau. Le dau și 10% dintr-un viitor transfer”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.

Cotat la suma de 700.000 de euro pe siteurile de specialitate, David Miculescu a reuşit în acest sezon 6 goluri în 22 de partide în tricoul celor de la UTA Arad.